Bayer Leverkusen, Tah annuncia l’addio nel post partita: «Niente rinnovo, la decisione è presa»

Dopo la partita di ieri, pareggiata per 1-1 dal Bayer Leverkusen contro il St. Pauli che ha permesso la fuga del Bayern Monaco in vetta, Tah, difensore della squadra di Xabi Alonso, ha confermato ufficialmente la sua partenza per l’estate.

«Se lascerò il Bayer Leverkusen? Sì, sicuramente. Decisioni sul futuro? No, a dire il vero, non ho una tempistica precisa. Ma il club lo sa. E, come ho sempre fatto, ho comunicato tutto molto apertamente. Tutto è stato detto fin dall’inizio. C’è stato un momento in cui ho deciso di non rinnovare il contratto e di non rimanere qui e la situazione è rimasta ancora la stessa».