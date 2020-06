Bayern Monaco, il club tedesco ha trovato l’accordo con il calciatore per prolungare il suo prestito per altri due mesi

Continua l’avventura di Perisic al Bayern Monaco, almeno fino al termine della Champions Lague. Come riporta Sky Sport infatti tra il club e il calciatore è stato trovato un accordo per proseguire insieme per i prossimi due mesi.

Perisic si dimezzerà lo stipendio, se non l’avesse fatto sarebbe tornato subito in Italia.