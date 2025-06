Bayern Monaco, Harry Kane a secco nel 10-0 a Auckland: la risposta dell’attaccante inglese

Bayern Monaco, Harry Kane è rimasto a secco nel 10-0 dei bavaresi contro Auckland City: l’attaccante però è concentrato già sulla prossima sfida

Il Bayern Monaco ha scritto la storia del Mondiale per Club travolgendo l’Auckland City con un incredibile 10-0 nel match d’esordio. Una vittoria-record che ha visto Jamal Musiala protagonista con una tripletta, mentre Thomas Müller, Kingsley Coman e Michael Olise hanno firmato una doppietta ciascuno. L’ultimo gol è arrivato da Sacha Boey, mentre è rimasto a secco Harry Kane, il grande atteso. Nonostante l’assenza dal tabellino, il bomber inglese ha mostrato serenità e soddisfazione per la prestazione collettiva, lodando l’esordio convincente della squadra di Vincent Kompany. Su Instagram, ha scritto: «Tre punti e una partenza forte nel Mondiale per Club».

Il risultato è entrato di diritto nella storia della competizione: mai nessuna squadra aveva vinto con un margine così ampio nel Mondiale per Club, considerando anche le edizioni precedenti al nuovo formato. Per il Bayern si tratta inoltre della seconda vittoria più larga nel nuovo millennio, dopo il 12-0 rifilato al Bremer SV in Coppa di Germania nel 2021. Il successo rafforza le ambizioni dei bavaresi, appena laureatisi campioni di Germania, e li lancia come una delle favorite per il titolo mondiale. Kane, a caccia del suo primo gol nel torneo, avrà una nuova occasione nella prossima sfida contro il Boca Juniors, in programma venerdì al Hard Rock Stadium di Miami.