Bayern Monaco, Hoeness: «Kane? Se dico di non acquistarlo ma gli altri membri si...»

Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, ha parlato a Sky DE del possibile acquisto di Harry Kane.

LE PAROLE – «Ho espresso la mia opinione in particolare sul caso Kane, ha quasi 30 anni e l’anno scorso il Tottenham ha rifiutato l’offerta di 160 milioni del Manchester City, quindi ho detto che in questo caso, sarebbe fantastico se il Bayern si avvicinasse a un simile trasferimento. Comunque io sono uno dei nove membri e se dico di non acquistarlo e gli altri otto dicono che verrà acquistato, allora verrà acquistato. È così in una democrazia».