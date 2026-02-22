Bayern Monaco, tegola Davies: infortunio per il canadese! Ecco quanto starà fuori, i dettagli

Il Bayern Monaco conferma: Alphonso Davies ha riportato una rottura della fibra muscolare del bicipite femorale

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Alphonso Davies per diverse settimane. Il terzino canadese si è infatti fermato durante la vittoria per 3‑2 contro l’Eintracht Francoforte, lasciando il campo al 49° minuto dopo essersi accasciato sul prato dell’Allianz Arena all’inizio della ripresa. Gli esami effettuati nelle ore successive hanno confermato la diagnosi: rottura di una fibra muscolare nella parte posteriore della coscia destra.

Il club bavarese non ha indicato tempi di recupero precisi, ma infortuni di questo tipo richiedono solitamente un periodo di stop compreso tra tre e sei settimane. Una tegola pesante per Thomas Tuchel, che dovrà ridisegnare la fascia sinistra nelle prossime partite. Contro il Francoforte è subentrato Hiroki Ito, una delle opzioni a disposizione per coprire il ruolo.

La soluzione più naturale resta comunque Raphaël Guerreiro, mentre Konrad Laimer potrebbe essere adattato sulla corsia mancina in caso di necessità. Il Bayern, intanto, attende di capire l’evoluzione dell’infortunio di Davies, fondamentale per gli equilibri della squadra grazie alla sua velocità e alla sua capacità di spingere con continuità.