Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Inter News

Chivu Inter, il tecnico prepara la svolta tattica: il 4‑3‑3 prende forma e il mercato a centrocampo entra nel vivo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

14 ore ago

on

By

Chivu Atalanta Inter 3

Chivu Inter, l’allenatore cambia tutto: nuovo modulo all’orizzonte e strategie chiare per il restyling del centrocampo

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a una trasformazione profonda, sia tattica sia strutturale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la proprietà Oaktree è pronta a inaugurare un nuovo ciclo tecnico nel 2026, con una rivoluzione che andrà oltre i singoli nomi e ridisegnerà l’identità stessa del gioco nerazzurro. Il passaggio dal consolidato 3‑5‑2 a un 4‑3‑3 più elastico resta un’ipotesi concreta e sempre più discussa all’interno del club.

Ascolta le nostre notizie!

Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Il cuore del progetto riguarda il centrocampo: l’Inter ha messo nel mirino Manu Koné, in attesa del via libera della Roma, e ha già programmato il rientro di Aleksandar Stankovic. Con una rosa che potrebbe arrivare a contare fino a nove centrocampisti, sarà inevitabile procedere a un’operazione di sfoltimento per garantire gli equilibri richiesti da Chivu. Le gerarchie, pur chiare, restano dinamiche: Mkhitaryan sembra destinato all’addio, Frattesi è vicino alla fine della sua avventura nerazzurra, mentre su Calhanoglu pesa il dubbio tra il richiamo della Turchia e un possibile rinnovo oltre il 2027.

Le certezze, invece, rispondono ai nomi di Barella, Zielinski — sempre più duttile — e del giovane Sucic, considerato un potenziale crack del futuro. Resta un’incognita Diouf, ancora difficile da valutare. L’idea di Chivu è costruire un reparto composto da sei profili di alto livello per tre posti, base tecnica e atletica del nuovo corso nerazzurro.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×