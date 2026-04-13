Chivu Inter, il tecnico prepara la svolta tattica: il 4‑3‑3 prende forma e il mercato a centrocampo entra nel vivo

Chivu Inter, l’allenatore cambia tutto: nuovo modulo all’orizzonte e strategie chiare per il restyling del centrocampo

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a una trasformazione profonda, sia tattica sia strutturale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la proprietà Oaktree è pronta a inaugurare un nuovo ciclo tecnico nel 2026, con una rivoluzione che andrà oltre i singoli nomi e ridisegnerà l’identità stessa del gioco nerazzurro. Il passaggio dal consolidato 3‑5‑2 a un 4‑3‑3 più elastico resta un’ipotesi concreta e sempre più discussa all’interno del club.

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Il cuore del progetto riguarda il centrocampo: l’Inter ha messo nel mirino Manu Koné, in attesa del via libera della Roma, e ha già programmato il rientro di Aleksandar Stankovic. Con una rosa che potrebbe arrivare a contare fino a nove centrocampisti, sarà inevitabile procedere a un’operazione di sfoltimento per garantire gli equilibri richiesti da Chivu. Le gerarchie, pur chiare, restano dinamiche: Mkhitaryan sembra destinato all’addio, Frattesi è vicino alla fine della sua avventura nerazzurra, mentre su Calhanoglu pesa il dubbio tra il richiamo della Turchia e un possibile rinnovo oltre il 2027.

Le certezze, invece, rispondono ai nomi di Barella, Zielinski — sempre più duttile — e del giovane Sucic, considerato un potenziale crack del futuro. Resta un’incognita Diouf, ancora difficile da valutare. L’idea di Chivu è costruire un reparto composto da sei profili di alto livello per tre posti, base tecnica e atletica del nuovo corso nerazzurro.