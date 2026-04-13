Fiorentina, Vanoli nel post gara: «Siamo stati squadra fino alla fine. Siamo un gruppo, abbiamo ottenuto qualcosa di importante»

Fiorentina Lazio, nel post gara Vanoli è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la sfida che si è giocata al Franchi

Nel post gara di Fiorentina Lazio, Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico viola:

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IMPORTANZA VITTORIA E DISTACCO DALLA ZONA RETROCESSIONE – «È bello, però sotto questo punto di vista ci manca ancora qualche cosa per finire questo percorso. Stasera faccio i complimenti alla squadra perché con sette ragazzi in panchina della Primavera preparare questa partita l’hanno preparata bene, con carattere, sacrificio. Siamo stati squadra fino alla fine, abbiamo gestito bene anche i sette minuti di recupero. In alcune situazioni se eravamo un po’ più qualitativi e lucidi potevamo fare anche il secondo gol, però non potevo chiedere di più a questi giocatori. Complimenti anche a chi è entrato, anche a Fazzini che era un po’ di tempo che non giocava da tanto, e quindi siamo un gruppo. Siamo un gruppo, abbiamo ottenuto qualcosa di importante».

PRESSIONE E ASPETTO PSICOLOGICO – «Tu hai fatto il giocatore e sai quanto pesasse, nonostante tutto, questo periodo per una squadra come la nostra che non era abituata a stare lì sotto. Adesso spero che anche noi ci liberiamo un po’ di testa, abbiamo un po’ più di fluidità nel giocare, perché tanti errori tecnici secondo me vengono anche dalla frenesia».

RENDIMENTO DA GENNAIO E FUTURO – «Non c’è bisogno di candidature, ho sempre avuto fiducia della società. Quando sono arrivato qua sapevo che bisognava fare qualcosa di importante. Non ho mai guardato al futuro, ho sempre guardato al bene della Fiorentina e soprattutto alle parole, quando ho firmato il contratto, del Presidente che oggi è venuto a mancare… avevo questa responsabilità. Poi penso che i numeri dicano tanto, ci vuole pazienza in un processo e quindi il mio compito deve ancora finire».