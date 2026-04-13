Ghana, l’assalto al bus del Berekum Chelsea finisce in tragedia: spari ai calciatori, perde la vita un ventenne. La ricostruzione

Una tragedia ha colpito il calcio ghanese. Dominic Frimpong, calciatore di appena 20 anni del Berekum Chelsea, è morto dopo l’assalto armato al pullman della sua squadra mentre il club stava rientrando da una partita di Ghana Premier League contro il Samartex FC. Secondo le ricostruzioni pubblicate da Associated Press, il mezzo è stato attaccato domenica sera da uomini armati lungo la strada del ritorno, in un episodio che ha sconvolto tutto il movimento calcistico del Paese.

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Ghana, l’agguato al bus e la dinamica dell’attacco

Le informazioni emerse parlano di un gruppo di assalitori armati che avrebbe bloccato il pullman e aperto il fuoco mentre l’autista tentava una manovra per fuggire. Reuters riferisce che Frimpong è stato colpito mortalmente alla testa ed è poi deceduto in ospedale, risultando l’unica vittima accertata dell’attacco. AP aggiunge che a bordo c’erano circa trenta tra giocatori e dirigenti e che almeno un altro componente del gruppo sarebbe rimasto ferito, mentre la polizia locale ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Ghana, il dolore della federazione e la richiesta di giustizia

La Ghana Football Association ha espresso profondo dolore per la morte del giovane attaccante, definendolo un talento promettente e assicurando vicinanza alla famiglia, ai compagni e al club. La federazione ha inoltre annunciato l’intenzione di rafforzare le misure di sicurezza per le squadre impegnate nei viaggi legati alle competizioni nazionali, chiedendo che venga fatta piena luce sull’accaduto e che i colpevoli siano assicurati alla giustizia. Una tragedia che lascia un segno pesantissimo non solo sul Berekum Chelsea, ma su tutto il calcio ghanese.