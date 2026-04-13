Sarri svela: «Io per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio sentiamo quali sono i programmi, ancora non ho sentito niente…»

Fiorentina Lazio, nel post gara Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la sfida che si è giocata al Franchi

Nel post gara di Fiorentina Lazio, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico biancoceleste:

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

ANALISI PARTITA – «Il gol è stato un po’ fortuito, fino a quel momento la partita era completamente in mano nostra come gestione, come palleggio, ma lo è stata anche dopo. Noi abbiamo la responsabilità di avergli concesso qualche ripartenza di troppo a campo aperto, però la partita l’abbiamo fatta sempre noi. La sconfitta sinceramente mi sembra un po’ troppo per quello che si è visto in campo».

STAGIONE E OBIETTIVI – «L’ennesima sconfitta in campionato? Ci sono solo sei squadre che hanno perso meno di noi. Se era la prima, eravamo primi. Qual è l’obiettivo da qui a fine campionato? Per quanto mi riguarda la stagione è devastante, è soffertissima. Solo per la preparazione di questa partita ci mancavano dieci giocatori, ci è toccato far giocare tutti gli acciaccati un tempo per uno. È una stagione difficilissima».

SOCIETA’ E FUTURO – «Io per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio vediamo, sentiamo quali sono i programmi, ancora non ho sentito niente e non so quali possano essere i programmi per il futuro. Quello spetta alla società e poi ne prenderò atto io di conseguenza».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI SARRI SU LAZIONEWS24