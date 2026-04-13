Lucca, decisione ormai definitiva: il Nottingham Forest rinuncia al riscatto e l’attaccante farà ritorno al Napoli

Nottingham Lucca, cala il sipario: niente riscatto da 35 milioni, l’attaccante rientra al Napoli in attesa di una nuova destinazione

Il Nottingham Forest ha deciso di non esercitare l’opzione da 35 milioni per il riscatto di Lorenzo Lucca dal Napoli, come anticipato a marzo e confermato oggi da Fabrizio Romano. La scelta è ormai definitiva: il club inglese sta valutando altre soluzioni offensive per la prossima stagione, chiudendo di fatto la parentesi dell’attaccante italiano in Premier League.

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Lucca farà quindi ritorno al Napoli, che dovrà stabilire il suo futuro. Una permanenza appare complessa, anche alla luce di un’esperienza inglese ben al di sotto delle aspettative: solo 7 presenze complessive e 1 gol, segnato all’esordio contro il Leeds. Un impatto limitato, condizionato da scarso minutaggio, difficoltà di adattamento e diversi errori che lo hanno progressivamente allontanato dalle rotazioni.

Il rientro in Italia è dunque scontato e il Napoli cercherà una nuova destinazione per rilanciare il centravanti ex Udinese. Resta da capire quale club deciderà di puntare su di lui per offrirgli l’occasione di ripartire dopo una stagione complicata oltremanica.