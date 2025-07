Bayern Monaco, infortunio Musiala: resterà fuori tra i 4 e i 5 mesi! Il referto: «Rottura del perone e legamenti danneggiati»

Il quarto di finale del Mondiale per Club tra PSG e Bayern Monaco (terminato 2-0 per i francesi) lascia in eredità un brutto colpo per i bavaresi: Jamal Musiala ha riportato un infortunio grave dopo uno scontro con Gianluigi Donnarumma.

L’intervento di Donnarumma e l’impatto con Musiala

L’episodio è avvenuto nel finale del primo tempo, quando il portiere del PSG è intervenuto in presa bassa nel tentativo di anticipare il trequartista tedesco. L’impatto è stato immediatamente riconosciuto come serio: Musiala è rimasto a terra dolorante, ed è uscito in barella tra le lacrime, mentre Donnarumma si è coperto il volto, scosso dopo aver compreso la gravità della situazione.

Frattura del perone per Musiala: fuori 4-5 mesi

Secondo quanto riportato da BILD, Musiala ha subito la frattura del perone sinistro, con danni anche ai legamenti della caviglia. L’infortunio è stato confermato già poche ore dopo la partita, con il giocatore trasportato direttamente in ospedale per gli accertamenti del caso.

I tempi di recupero stimati sono di quattro o cinque mesi, rendendo inevitabile uno stop prolungato proprio all’inizio della nuova stagione. Un brutto colpo per il Bayern Monaco e per il commissario tecnico della Nazionale tedesca, considerando anche le possibili implicazioni in vista degli impegni internazionali del 2026.

Musiala torna con il gruppo a Monaco dopo l’eliminazione

Nonostante l’infortunio, il classe 2003 ha voluto tornare a Monaco con la squadra. Dopo il match, il Bayern ha lasciato Orlando insieme al giocatore, già certo dell’eliminazione dal torneo per mano del Paris Saint-Germain