Bayern Monaco scatenato, Kane con una doppietta elimina il Flamengo e ora troverà il PSG

Il Bayern Monaco batte il Flamengo con una prova autorevole a passa ai quarti di finale del Mondiale per Club, ritrovando Kane, autore di una doppietta

Il Bayern Monaco si qualifica ai quarti del Mondiale per Club e ora sfiderà il PSG ad Atlanta, in una riedizione della finale di Champions League 2020, vinta dai bavaresi. Come allora, i tedeschi appaiono solidi e letali, guidati da un Harry Kane implacabile: doppietta per lui contro il Flamengo e quota 42 gol stagionali raggiunta. La vittoria per 4-2 è figlia della qualità, dell’intensità e della pressione alta, marchio di fabbrica del Bayern, che colpisce due volte nei primi dieci minuti. Il primo gol è un’autorete di Pulgar, il secondo arriva da una palla rubata da Upamecano, trasformata in rete da Kane con un sinistro deviato.

Il Flamengo prova a reagire con Gerson, che riapre i giochi con un bolide. Ma Goretzka e ancora Kane chiudono i conti, vanificando anche il rigore di Jorginho per il 3-2 momentaneo. I brasiliani pagano caro i troppi errori in uscita e la poca compattezza difensiva, nonostante il talento a disposizione. L’ex romanista Gerson è il migliore dei suoi, mentre Pulgar e De Arrascaeta steccano nei momenti decisivi. Tra i tedeschi brillano Upamecano, Kimmich e Laimer, oltre naturalmente a Kane. Kompany, tecnico del Bayern, incassa un risultato pesante e promettente, anche se ammette: «Dobbiamo imparare a non rilassarci troppo presto».

Ora l’attesa è tutta per il big match contro il PSG. Sarà un duello tra due corazzate europee, già finaliste in passato e ora di nuovo faccia a faccia per una semifinale mondiale. Il Bayern ha mostrato solidità, cinismo e profondità di rosa. Ma la sfida con Mbappé e compagni sarà una vera prova del nove.