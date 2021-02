Thomas Müller è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore salterà la finale del Mondiale per Club contro il Tigres

Secondo quanto riferito da Sky Deutschland, Thomas Müller è risultato positivo al coronavirus dopo l’ultimo giro di tamponi effettuati dal Bayern Monaco.

L’attaccante tedesco, quindi, non prenderà parte alla finale del Mondiale per Club tra i bavaresi e i messicani del Tigres in programma oggi alle 19:00.