Udinese, Becao: «Siamo una famiglia. Con Silvestri tutto più facile»

Rodrigo Becao parla della nuova stagione dell’Udinese: ecco le dichiarazioni del difensore brasiliano anche su Silvestri

Rodrigo Becao parla della nuova stagione ai microfoni di Udinese TV.

PEDINA IMPORTANTE – «Ho tanti compagni che mi supportano e anche io sono qui per supportare loro. Siamo una famiglia. Mi sento bene qua all’Udinese e non vedo l’ora iniziare una nuova stagione e di dare sempre il massimo».

SILVESTRI – «È sempre buono avere in squadra un rinforzo così. Da quello che ho visto giocando contro di lui posso dire che Silvestri è un bravissimo portiere. Guardare indietro e vedere che in porta c’è un portiere forte come lui diventa più facile. Lavorando tutti assieme faremo una bella stagione».