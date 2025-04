Behrami non ha dubbi: «Inter? Potenzialmente può vincere tutto, è l’anno buono». E quelle parole su Inzaghi…

Behrami ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione dell’Inter e della possibilità che le strade di Inzaghi e i nerazzurri possano separarsi

Durante il consueto appuntamento del lunedì con il programma “Step on Football” su DAZN, Valon Behrami ha avanzato un’interessante ipotesi riguardo al futuro di Simone Inzaghi e dell’Inter. L’ex centrocampista ha suggerito che, in caso di vittoria del Triplete, potrebbe verificarsi una separazione tra l’allenatore e il club, richiamando alla memoria quanto accadde con José Mourinho nel 2010. Behrami ha sottolineato che l’Inter si trova in una posizione privilegiata per competere su più fronti, inclusa la Champions League. In maniera paradossale, ha poi affermato che il destino di Inzaghi potrebbe dipendere dai successi ottenuti, sottolineando che “è più probabile che Inzaghi resti se non conquista alcun trofeo, piuttosto che se li vince tutti“. Un punto di vista che apre scenari intriganti per la stagione in corso.

BEHRAMI – «Paradossalmente, è più facile che resti se non vince nulla. L’Inter potenzialmente può vincere tutto, è l’anno buono. Se la gioca sia col Bayern che con il Barcellona in Champions».