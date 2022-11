Belgio, De Bruyne: «Non siamo stati bravi, ci è mancata una cosa»

Kevin De Bruyne ha parlato dopo il successo ottenuto dal Belgio all’esordio a Qatar 2022 contro il Canada: le dichiarazioni

LE PAROLE – «Non è stata una bella partita. Non abbiamo costruito bene anche quando avevamo gli spazi. Non siamo stati abbastanza bravi, ma sappiamo cosa cambiare. La precisione è mancata, anche a me. C’è stato spirito combattivo, questo però è il minimo».