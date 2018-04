Napoli e Benevento unite contro la Juventus, anche i tifosi azzurri al Vigorito

Benevento-Juventus avrà una splendida cornice di pubblico, saranno presenti anche i tifosi del Napoli: tiferanno contro i bianconeri e aiuteranno i giallorossi per una dedica speciale

Oggi si gioca Benevento-Juventus e sarà una partita particolare. Si tratta del primo confronto al Ciro Vigorito tra le due squadre, oltre che la partita col maggior distacco di punti in campo nella storia recente della Serie A. Mai l’abusata metafora di Davide e Golia fu più azzeccata della gara del Sannio. I tifosi del Napoli sperano nel miracolo dei “cugini” del Benevento e saranno presenti in tribuna. Secondo La Repubblica, quasi 1.500 tifosi azzurri saranno tra i giallorossi per provare a dare più calore al Benevento, alla ricerca di un’impresa quasi impossibile. Ma non è finita qui, c’è pure un aspetto emotivo da non sottovalutare.

Benevento e Napoli sono unite nel nome di Carmelo Imbriani. Nato a Benevento, l’ex centrocampista e tecnico è stato pure giocatore del Napoli e ha legato a doppio filo la sua storia a quella delle due campane. Stasera sarà ricordato con una coreografia toccante, anche per questo saranno presenti molti tifosi del Napoli. Non è un vero e proprio gemellaggio, ma un segnale di stima reciproca. Nelle ultime ore anche il sindaco beneventano Mastella ha fatto il suo endorsement pro Napoli.