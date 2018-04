Mastella su Benevento-Juve: «Vogliamo fare un regalo al Napoli»

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha parlato alla vigilia della gara interna con la Juventus in programma domani

Battere la Juventus per la storia, per tenere accesa la fiammella salvezza e per fare un regalo al Napoli in chiave Scudetto. Questi i tre obiettivi del Benevento in vista della prossima sfida con la Juventus. Domani i sanniti ospiteranno per la prima volta nel loro stadio la Vecchia Signora e in Campania c’è aria di grande festa. Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha parlato a Radio Crc alla vigilia dell’incontro valevole per la giornata numero 31 di Serie A e ha provato a spingere la squadra allenata da De Zerbi verso l’impresa.

Queste le dichiarazioni del primo cittadino della città di Benevento: «Domani sarò sugli spalti del Vigorito e oggi andrò a salutare i giocatori della Juventus. Tutta la città aspetta questa gara: penso che ci saranno centinaia di migliaia di tifosi, tutti quelli che non tifano Juve. La Spal è riuscita nell’impresa di bloccare la Juventus, ci proverà anche il Benevento. Ormai siamo quasi in Serie B ma non è ancora detta l’ultima parola: il Benevento farà di tutto per dimostrare che poteva meritare di stare in Serie A. Regalo al Napoli? Mi farebbe molto piacere fare un regalo ai tifosi del Napoli ma è complicato».