Verso Benevento-Juventus, De Zerbi recupera Sagna

Il Benevento è pronto a affrontare la Juventus, Roberto De Zerbi recupera un tassello importante: si tratta di Bacary Sagna

Bacary Sagna ci sarà, il Benevento esulta. Roberto De Zerbi tira un sospiro di sollievo, il terzino francese si è allenato regolarmente col gruppo e per domani sarà a disposizione del tecnico. Il Benevento ha a disposizione il suo giocatore più rappresentativo nella partita più blasonata della stagione, ovvero quella con la Juventus. Sagna si era fatto male nei giorni scorsi e sembrava a rischio per Benevento-Juventus, ma le ultime dalla Campania sono buone per i giallorossi. L’ex Arsenal e Manchester City giocherà sulla destra dal primo minuto e darà quell’apporto offensivo che mancherà a causa della squalifica di Gaetano Letizia.

Per De Zerbi la notizia del ritorno di Sagna non è l’unica buona nuova, perché il mister ha recuperato pure Sandro. Il brasiliano ha scontato un turno di riposo nell’ultima gara col Verona, doveva arrivare fresco alla sfida con la Juventus. Torna pure Costa, come lui anche il suo anagramma Tosca. Battute a parte, la difesa del Benevento sarà quasi al completo per la Juventus. All’andata i campani sfiorarono il colpaccio, adesso proveranno a farsi valere ancora una volta.