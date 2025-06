Benfica, confermata la squalifica di Belotti: ecco quando potrebbe tornare in campo

Il Benfica dovrà fare a meno di Belotti per la sfida contro il Bayern Monaco: ecco quando potrà tornare in campo al Mondiale per Club

Il Benfica è tornato ad allenarsi al centro sportivo Waters Sportsplex dopo un giorno di riposo, concentrandosi sulla cruciale sfida contro il Bayern Monaco in programma martedì. Alla squadra di Bruno Lage basterà un pareggio per ottenere il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, un risultato che condannerebbe definitivamente il Boca Juniors all’eliminazione. Tuttavia, i portoghesi dovranno fare a meno di due pedine importanti: Andrea Belotti, squalificato per due giornate dalla FIFA in seguito all’espulsione rimediata contro il Boca, e Florentino, fermo per una distorsione alla spalla.

Per Belotti, il rosso diretto è arrivato a soli 26 minuti dal suo ingresso in campo, dopo un intervento scomposto che ha colpito al volto un avversario argentino. Il suo eventuale ritorno in campo potrà avvenire solo in caso di qualificazione del Benfica almeno fino ai quarti. In dubbio anche Florentino, che si è limitato a terapie e lavoro in palestra e rischia di saltare il match contro il Bayern.