Benfica Chelsea, quasi cinque ore di partita: ecco altre partite lunghe come maratone

Benfica Chelsea, l’ottavo di finale del mondiale per Club è durato quasi 5 ora dal fischio d’inizio a quello finale: ecco altri precedenti

L’ottavo di finale del Mondiale per Club Benfica Chelsea, giocatasi ieri sera, è già entrata nella storia come una delle partite più lunghe mai giocate in ambito professionistico. Fischio d’inizio alle 22.00, fischio finale alle 02.44 del mattino seguente, per un totale di 4 ore e 44 minuti tra tempo regolamentare, supplementari e una lunghissima sospensione per maltempo. Una durata eccezionale che ha pochi precedenti di altre maratone calcistiche che hanno sfidato il tempo.

Nel calcio professionistico il record più celebre resta quello del Stockport County – Doncaster Rovers del 1946: una sfida di coppa che, finita 2-2 al 90’, proseguì con 203 minuti di gioco effettivo, senza che nessuno riuscisse a segnare. L’arbitro fu costretto a sospenderla per oscurità: ai tempi non c’erano i riflettori.

Tra i dilettanti il primato assoluto appartiene all’Oxford City – Alvechurch del 1971 (FA Cup): servirono sei replay e 11 ore complessive di gioco per decidere il vincitore. È tuttora la serie più lunga di sempre in una singola eliminatoria.

Nel mondo del calcio giovanile, rimane nella memoria il caso del Senegal – Costa d’Avorio ai Mondiali U20 del 2005: interrotta più volte per blackout e pioggia torrenziale, si concluse solo tre giorni dopo il calcio d’inizio.

Infine, per pura resistenza fisica, il Guinness World Record va al match benefico Hotspur vs Hungerford (2016): 108 ore consecutive di partita, senza fini agonistici ma con finalità solidali. Benfica-Chelsea non ha toccato questi estremi, ma entra di diritto nella galleria delle partite leggendarie: una notte lunga quasi quanto un sogno.