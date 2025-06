Benfica Chelsea i precedenti: una rivalità segnata dal dramma e da un gol al 93′. Si ritrovano al Mondiale per Club: per i portoghesi è l’ora della vendetta?

La sfida di questa sera al Mondiale per Club tra Benfica e Chelsea non è una semplice partita, ma l’ultimo capitolo di una saga breve, intensa e finora a senso unico. I precedenti ufficiali sono solo tre, ma ognuno ha avuto il peso di una stagione intera, trasformando ogni incontro in un evento epico, specialmente per i tifosi del Chelsea.