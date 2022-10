Zazzaroni: «Benfica-Juve, non c’è stata partita»

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha così commentato l’uscita dalla Champions League da parte della Juventus, in un editoriale intitolato «Il prezzo dei 9 scudetti»:

«A Lisbona la Juve ha conosciuto l’inferno: soltanto l’immaginazione degli ottimisti per natura o per esigenze editoriali avrebbe potuto essere – ed è stata – più forte della realtà del campo. Non ci poteva essere partita prima e non c’è stata durante, se non nell’emozionante quarto d’ora finale quando Iling-Junior ha messo i suoi diciannove anni e la sua spensieratezza al servizio di Allegri e contro un avversario ormai appagato. Due mesi di calcio hanno detto cose chiarissime su Juve e Benfica: drammatizzare questa sconfitta sarebbe ipocrita»