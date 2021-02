Benfica, Taarabt: «In Europa League vedrete chi sono»

Adel Taarabt, attaccante del Benfica, ha parlato al sito ufficiale della UEFA alla vigilia del match di Europa League contro l’Arsenal

«La gente pensa di conoscermi. Ma stanno per scoprire chi sono veramente. Mi sono sempre sentito a mio agio con il pallone, ma l’Europa League sta per vedere un lato diverso di me. Sapevo che avrei dovuto fare di più. Il Benfica e l’Europa League sono l’occasione perfetta per dimostrarlo. Prima ero più interessato a segnare gol, a fare assist. Ma ora aiuto i miei i compagni di squadra e penso che lo apprezzino. L’Europa League è un altro step per mostrare alla gente il giocatore che sono oggi. Approccio tutte le partite allo stesso modo, pronto a lottare per il Benfica. A chi mette in dubbio la mia volontà o le mie capacità, dico loro di guardarmi».