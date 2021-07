Benitez: «Voglio vincere con l’Everton. Minacce? Non mi preoccupano»

Rafa Benitez è stato presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore dell’Everton. Ecco le sue dichiarazioni

Rafa Benitez è stato presentato in conferenza stampa dall’Everton, di cui è diventato nuovo allenatore. L’ex tecnico di Intere e Napoli ha presentato la prossima stagione, rispondendo anche alle minacce di un gruppo di tifosi dei Toffees.

«Da allenatore, sono pronto a difendere il mio club contro tutto e tutti. E ora il mio club è l’Everton e ne sono orgoglioso. Voglio fare bene qui e per me fare bene significa vincere. Voglio fare bene il mio lavoro e far crescere ancora di più la squadra, in modo che possa giocarsela contro qualsiasi avversario? Le minacce ricevute? Non mi preoccupano. Dissi quelle cose (che l’Everton era un “piccolo club”, quando ricopriva la carica di allenatore del Liverpool, ndr) ma o continuiamo a parlare o ci mettiamo al lavoro. Spero che alla fine potremo essere tutti soddisfatti e felici. Inoltre non penso alle rimostranze di una piccola parte dei tifosi, mi concentro sui supporters che mi hanno accolto in maniera grandiosa».