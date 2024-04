Bennacer: «Possiamo vincere tutto. Lo scudetto del Milan...»

Le parole del centrocampista del Milan Bennacer in vista della sfida contro la Roma d’Europa League. Ecco le dichiarazioni

Il centrocampista Bennacer, ai microfoni di Sky, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni prima di Milan Roma, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League.

CARICA CONTRO UN’ITALIANA – «Certo, abbiamo fatto bene l’anno scorso ma è passato. Domani è una delle partite più importanti della stagione. Siamo pronti, ci siamo preparati bene mentalmente e fisicamente. Sarà una bella sfida, una partita importante».

MILAN FORTE COME QUELLO DELLO SCUDETTO – «È un Milan diverso, ma penso per me che è anche più forte. Abbiamo giocatori diversi, di qualità, abbiamo più esperienza. Abbiamo spirito diverso, più giovane, ma sul campo ognuno muore per l’altro».

VINCERE UN TROFEO EUROPEO – «Unico. Per noi sarà magari l’unica chance di vincere un trofeo nella nostra carriera. Quando giochi una competizione così non vuoi solo andare in finale, ma vincere, soprattutto quando sei al Milan e hai la mentalità di vincere tutto. Pensiamo di partita in partita, ora siamo concentrati su domani che sarà importante».

RAMADAN – «Sinceramente non cambia tanto, perché il mister e lo staff quando facciamo Ramadan ci aiutano tantissimo, hanno gestito bene la cosa. Li ringrazio, non è ovunque così. Per me è uguale, sarà anche meglio. Quando bevo e mangio ho più energia, ma durante il Ramadan ho fatto dati che non avevo fatto prima».

MILAN ROMA VALE LA STAGIONE – «Abbiamo una partita che è domani, non penso ad altre partite o ad un’altra squadra. Siamo concentrati sulla partita di domani, non pensiamo a domani».

QUALE GIOCATORE DEL MILAN AVREBBE GIOCATO REAL CITY – «Per me quasi tutta la squadra. Siamo forti, non vedo cosa posso togliere alla nostra squadra rispetto a Manchester City o Real Madrid. Sono molto forti ma anche noi. Non possiamo scegliere solo uno o due giocatori, neanche Bennacer posso sceglierlo. O tutti o nessuno».