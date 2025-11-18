Benzema parla di Vinicius: «Sta giocando molto bene, ma può fare di più. E' un bravo ragazzo, con un cuore enorme. Pallone d'Oro? Credo che un giorno...»

Benzema parla di Vinicius Jr, fenomeno del Real Madrid: «Sta giocando bene, ma può fare di più. Pallone d’Oro? Credo che un giorno…»

Karim Benzema, ex compagno di squadra al Real Madrid e attualmente all’Al Ittihad, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo As. In essa, l’ex capitano merengue ha espresso elogi convinti e una ferma difesa dell’attaccante brasiliano Vinicius Jr., sottolineando il suo talento, la sua personalità competitiva e il suo enorme potenziale.



Vinicius Jr.: Un talento fenomenale

Benzema ha descritto Vinicius Jr. come «un bravo ragazzo, con un cuore enorme, che vuole imparare. È fenomenale. È così che è. La gente gli mette molta pressione, davvero molta pressione. Ci sono giocatori che non dovrebbero essere sottoposti a tanta pressione. È ancora giovane, ma ha già giocato molte partite con il Real Madrid. Non si può dimenticare quello che ha già fatto. Non si può dire che stia giocando male adesso. Non è giusto. Sta giocando molto bene, ma può fare di più».



La personalità competitiva

L’ex attaccante del Real Madrid ha anche difeso il brasiliano dalle critiche riguardanti la discussione con Xabi Alonso durante il “Clásico” contro il Barcellona a ottobre. «Fa parte della sua personalità. Si arrabbia quando esce dal campo. Questo è normale. Ok, non dovrebbe farlo. La gente deve sapere che lui è così. Fa gesti dentro e fuori dal campo. Non è niente di grave. Sta giocando bene, pensa di poter fare cose, toccare più la palla, e poi lo sostituiscono. Ha fatto gesti perché non vuole uscire dal campo. Questo è normale. Non è niente di grave», ha spiegato Benzema.



Pallone d’Oro

Benzema ha ribadito la sua convinzione che Vinicius Jr. possa ancora raggiungere traguardi più grandi, incluso il Pallone d’Oro. «Credo che un giorno possa vincere il Pallone d’Oro. Ci può riuscire. È difficile, ma ci può riuscire. Accadrà il giorno in cui capirà che è in campo solo per giocare e lasciarsi tutto il resto alle spalle. Può vincere. Ha qualità ed è nel posto migliore per farlo, al Real Madrid. Non c’è posto migliore», ha affermato.



A dicembre dell’anno scorso, Vinicius Jr. è stato eletto miglior giocatore del mondo al premio FIFA The Best 2024. Tuttavia, al Pallone d’Oro, evento organizzato dalla UEFA e dalla rivista France Football, il vincitore è stato lo spagnolo Rodri, del Manchester City. La visione di Benzema, tuttavia, suggerisce che il brasiliano abbia tutti gli strumenti per conquistare il più ambito premio individuale del calcio.

