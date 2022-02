ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Berardi: «Sassuolo, che partita! Io in un top club? Non posso nascondermi». Le parole dell’attaccante neroverde

Domenico Berardi a DAZN dopo Inter-Sassuolo.

PRESTAZIONE – «Ogni domenica scendiamo in campo per fare bene. Oggi abbiamo fatto una grande partita. Dobbiamo continuare così perché la strada è lunga e dobbiamo confermarci partita dopo partita».

GIOVANI – «Sono tutti giovani che ascoltano e danno il loro contributo. Ogni partita s’impegnano. Oggi era importante presentarci qui e fai una grande partita. Abbiamo vinto senza subire gol. Vuol dire che abbiamo fatto una grande partita anche nella fase difensiva».

ANDARE IN UN TOP CLUB – «Sono cresciuto moltissimo in questi anni. Ovvio che non nascondo l’ambizione di giocare grandi partite in grandi stadi ma passa tutto attraverso il Sassuolo. Devo dare il massimo ogni partita continuando a confermarmi e non mollare mai. Posso migliorare sotto tanti aspetti e devo lavorare come sto facendo».

SCAMACCA E RASPADORI – «Tutti e due sono grandissimi giocatori. Sono pronti anche loro per fare anche loro il salto di qualità. Lo dimostrano domenica dopo domenica e bisogna continuare così. Anche loro devono fare il massimo come stanno facendo negli allenamenti e confermarsi alla domenica. Posso solo augurargli il meglio perchè sono anche due grandissime persone».