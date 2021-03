Bartosz Bereszynski sceglie la gara contro il Cagliari per mettere in rete il suo primo gol in Serie A: gol bellissimo del polacco

La prima volta non si scorda mai. La Sampdoria trova il gol del pari grazie alla botta di Bartosz Bereszynski, che sorprende Alessio Cragno sul primo palo. Prima gioia in Serie A e in maglia blucerchiata per il terzino polacco che salva momentaneamente la Sampdoria.

