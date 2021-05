Bereszynski show alla Sampdoria: il futuro è già scritto

Bartosz Bereszynski continua a migliorare sul campo e il suo destino sembra segnato: la strategia della Sampdoria

La Sampdoria è a riposo dopo la brillante vittoria contro la Roma. La società, però, pensa già al futuro e al mercato. Bartosz Bereszynski è una delle note liete della stagione blucerchiata e, dimostrando un’incredibile costanza, ha meritato sul campo la riconferma. Il club sembra, infatti, intenzionato a rinnovare con il polacco.

La Sampdoria ha già avviato i contatti con l’entourage di Bereszynski per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023. Per ora il prolungamento del terzino non è tra le priorità del presidente Massimo Ferrero, impegnato a risolvere il nodo allenatore e dirigenziale, ma la volontà è quella di proseguire insieme.