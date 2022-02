Bergomi: «Gara complicata per l’Inter. In campo senza paura e sfruttare le palle inattive»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le dichiarazioni di Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, in vista del match di Champions League tra i nerazzurri e il Liverpool

Giuseppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, si è soffermato sul match di Champions League di questa sera contro il Liverpool: le sue parole al Corriere dello Sport.

LIVERPOOL – «Si troveranno di fronte una formazione che ha ritmo, che verticalizza e sfrutta la velocità dei suoi attaccanti. Hanno un attacco che fa paura… Non pensate che cambi modo di giocare perché è in trasferta: in mezzo presserà e vorrà controllare la partita. Per l’Inter sarà complicato».

ARMI INTER – «Deve sfruttare le situazioni da palla inattiva. I due difensori centrali dei Reds hanno grande struttura, ma gli altri no e Inzaghi ha ottimi colpitori di testa. Bisogna calciare bene le punizioni e gli angoli per sfruttare la differenza di centimetri. Poi non bisognerà aver paura: l’Inter ha giocato un buon calcio anche all’andata con il Real e può ripetersi. Sperando che il risultato sia diverso».