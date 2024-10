Lotta Scudetto, Bergomi analizza: «Il Napoli è primo con merito, Conte è una garanzia. Ecco perchè»

Lotta Scudetto, Bergomi ha analizzato le varie pretendenti: «Il Napoli è primo con merito, Conte una garanzia». Le dichiarazioni dell’ex Inter

Intervistato da Gazzettadelsud.it, a margine dell’evento organizzato da Fideuram al teatro Vittorio Emanuele di Messina, l’ex difensore dell’Inter, Beppe Bergomi, ha ricordato alcuni momenti della sua carriera in Nazionale e si è soffermato anche sull’attualità e sulla lotta scudetto di quest’anno in Serie A.

RICORDI – «Tutti dicono ‘sei partito vincendo il Mondiale’, ma non è semplice e scontato rimanere ad alti livelli e farne altri tre. E’ stato il trampolino per la mia carriera che è durata vent’anni. Avevamo un buon rapporto, aveva un animo buono. Ero il capitano della Nazionale del ’90, abbiamo anche una chat. Abbiamo fatto un anno e mezzo all’Inter, mi sembrava giusto e corretto venire a Messina per ricordarlo».

SULLA LOTTA SCUDETTO – «Per le prime cinque giornate ci sono state cinque capolista diverse. Ora il Napoli è avanti con merito, Conte ha vinto tutti i campionati in cui ha allenato in Italia, tranne uno, facendo sempre più di 80 punti: è una garanzia».