Bernabè alla Fiorentina? Iacoponi: «Rispetto al Parma sarebbe uno step in più»

Le parole di Simone Iacoponi, ex calciatore del Parma, sull’interesse della Fiorentina per il centrocampista dei Ducali Bernabé

Simone Iacoponi, attualmente in forza al Valentino Mazzola, ha un passato significativo nel Parma, dove ha condiviso il campo con Adrian Bernabé. Intervistato da Radio FirenzeViola, il difensore centrale ha offerto il suo punto di vista sul centrocampista che la Fiorentina vorrebbe portare a Pioli, sottolineando le qualità tecniche e la versatilità di Bernabé. Iacoponi ha anche analizzato il percorso di crescita del giocatore, evidenziando le difficoltà superate, tra cui un problema al cuore che ha rallentato il suo debutto effettivo in campo con lui. Inoltre, ha commentato la situazione di altri due giovani talenti, Sohm e Man, soffermandosi sulle rispettive evoluzioni e sul potenziale che possono offrire alle squadre che li schiereranno.

ADRIAN BERNABÉ, VERSATILE E TECNICO – «Quando venne da noi ebbe un problema al cuore, fu operato. Quindi io l’ho visto poco, non riuscimmo a giocare insieme, però per me può fare sia il trequartista che il regista. Ha enormi qualità tecniche, sa offendere ed essere incontrista. Dove lo metti, ti fa la partita».

PERCORSO DI CRESCITA – «Firenze rispetto a Parma sarebbe uno step in più, c’è una pressione diversa. Adrian è uno step che deve fare. Quest’anno ha giocato abbastanza. Ha avuto qualche infortunio che lo ha fermato, ma, quando sta bene, fa la differenza. Riesce a fare tutto in mezzo al campo, è un giocatore completo e importante. Forse ha avuto qualche problemino di troppo, per una squadra come la Fiorentina però può fare comodo».

SU SOHM – «Ci ho giocato insieme e anche lui ha fatto un’evoluzione importante. Si doveva adattare all’inizio, fece fatica, nelle ultime stagioni però ha dimostrato personalità. Ha fatto vedere che ha qualità importanti ed è un giocatore completo. Lui è strutturato, ha forza. Secondo me è un giocatore molto tecnico, sa fare entrambe le fasi però prevale di più quella offensiva».

INFINE, MAN – «È un giocatore su cui il Parma ha investito tanto. Quest’anno ha giocato meno, ma se è messo nelle condizioni giuste, per doti tecniche, è un giocatore importante».