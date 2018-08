Inter e Milan si sfidano per Bernard, esterno d’attacco svincolato. Sul giocatore però c’è anche il Chelsea di Sarri

L’Inter si inserisce di prepotenza nella corsa a Bernard. L’esterno d’attacco classe ’92, svincolatosi dopo l’esperienza in Ucraina con la maglia dello Shakhtar Donetsk, può arrivare in Italia. L’esterno fa gola a tanti club. Il Milan ha già avviato i contatti e ha incontrato l’entourage del giocatore ma non ha ancora chiuso l’intesa e, secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter ne può approfittare. Il ds Piero Ausilio infatti ha chiesto al giocatore di prendere tempo e di non firmare l’accordo con il Milan.

L’Inter si era mossa alcuni mesi fa per Bernard ma sembrava aver mollato la presa. I nerazzurri però hanno seguito gli sviluppi della vicenda e sono pronti a una nuova offensiva perché ingaggiare un giocatore come Bernard, a parametro zero, non può non far gola. Sullo sfondo rimane sempre il Chelsea di Maurizio Sarri. Il club londinese lavora per ingaggiare il brasiliano ma deve prima vedere alcuni elementi e giovedì chiude il mercato inglese. Il Milan di Leonardo, che ha già incontrato l’entourage del giocatore, spera di chiudere a breve per l’esterno che può diventare un giocatore importante per Rino Gattuso.