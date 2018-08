Ultimatum Milan a Bernard: tutta colpa del Chelsea e… dell’Inter

Ore decisive per Bernard al Milan: i rossoneri non intendono più aspettare. Per il brasiliano inserimento del Chelsea e manovra di disturbo dell’Inter

Questione di ore secondo i bene informati, anche se i colpi di scena potrebbero non mancare: Bernard al Milan è un affare in dirittura d’arrivo, concorrenza permettendo. Di fatto i rossoneri non possono e non vogliono più aspettare: dopo settimane di trattative per il brasiliano ex Shakhtar Donetsk, attualmente svincolato, ieri il direttore tecnico milanista Leonardo avrebbe dato un ultimatum all’entourage del giocatore. Firma entro poche ore oppure niente. Non dovrebbero esserci sorprese però: Bernard avrebbe già scelto il Milan, forte anche di un’ottima offerta contrattuale (3 milioni netti di euro a stagione per i prossimi cinque anni più commissione da 2 milioni di euro ai suoi agenti). Resta soltanto da superare l’ultima agguerrita concorrenza del Chelsea, che nelle ultime ore avrebbe provato un approccio, apparentemente tardivo, per l’esterno d’attacco.

Così come tardivo, ma comunque fastidioso nelle strategie milaniste, sarebbe stato nei giorni scorsi anche l’approccio dell’Inter: i nerazzurri, apparentemente poco interessati al giocatore brasiliano, avrebbero chiesto al suo staff di ritardare la firma col Milan lasciando intendere la prospettiva di una super-offerta. Una tattica evidentemente di disturbo, che si è aggiunta a quelle di Roma, Monaco e West Ham, oltre che appunto all’ultima, probabilmente la più pericolosa, del Chelsea. Per questo motivo entro oggi – al massimo domani – Bernard dovrebbe firmare un contratto col Milan, altrimenti sarà libero di andare per la sua strada altrove. Magari verso Londra.