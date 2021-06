Bernardeschi, parla la sorella: «A 16 ha rischiato di smettere di giocare»

Gaia Bernardeschi, sorella del calciatore della Juventus Federico, racconta l’infanzia e i momenti duri della sua carriera. Le parole

Gaia Bernardeschi, sorella di Federico, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole sull’esperienza ad Euro 2020 e non solo.

PALO – «Se entrava, gioivo di più, ma ha fatto una grandissima prestazione. Pensiamo positivo».

FEDERICO – «Il nostro rapporto è uguale. Noi siamo cambiati, siamo cresciuti, ma siamo sempre i soliti. Lui se c’è da scherzare scherza, mi sgrida, siamo uniti nel bene e nel male».

PROBLEMI AL CUORE – «Gli siamo stati vicino. È stata una grandissima paura per la sua salute fisica, non sapevamo dove potesse sfociare questo problema. Per lui è stata durissima. È stato sempre sportivo, si è trovato a star fermo e questo ci ha spaventati. Ma ha saputo reagire e ci ha dimostrato di saper vincere».

