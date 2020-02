Bernardeschi sicuro: «La Juve sta crescendo e si vede»

Ospite ad un evento a Milano, Federico Bernardeschi parla del momento della Juve e del periodo che sta vivendo

Federico Bernardeschi ha partecipato ad un evento in una scuola milanese. Dopo l’incontro con gli studenti, il giocatore della Juve ha parlato a Sky Sport.

EVENTO A SCUOLA – «Quando vedi ragazzi così giovani che si approcciano nel mondo dello sport è davvero un qualcosa di emozionante. Ringrazio tutti pubblicamente, è stato veramente bello, mi ha trasmesso tante emozioni».

JUVE – «Direi che stiamo crescendo e si vede. I risultati parlano, siamo felici e fiduciosi. C’è ancora tanto da fare, la stagione è molto lunga ma siamo a buon punto».

STAGIONE – «Mezzala? Credo di sì. Ne avevamo parlato con il mister a inizio anno ma per motivi tecnico tattici abbiamo ritardato un po’ i tempi, ma quello era il progetto iniziale».

EUROPEO – «Arriverò carico. Ci teniamo tanto, giocheremo in casa a Roma e non vedo l’ora di arrivarci. Abbiamo creato insieme al mister e ai compagni un grandissimo ambiente in cui credo che le persone si ritrovino e questo fa piacere».