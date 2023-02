Bernardeschi sul caso Juve: «Spero che gli scudetti conquistati non vengano tolti»

Federico Bernardeschi, ex giocatore della Juventus, ha parlato a Il Mattino del caso che vede coinvolti i bianconeri

CASO JUVE – «Una vicenda che colpisce, mi spiace per i ragazzi che stanno vivendo questa situazione. Chiaro che anche quello che succede fuori dal campo incide sui risultati: non siamo robot, siamo essere umani, con emozioni, sentimenti, con valori, principi. Quando si leggono certe cose, impossibile che ti scivolino addosso».

SANZIONI – «Per gli stipendi, non lo so quello che succederà. Spero che gli scudetti conquistati non ci vengano tolti. Sarebbe una ingiustizia, enorme. Che c’entra l’aspetto calcistico? I conti della società vanno al di fuori delle prestazioni sportive».

