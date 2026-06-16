Bernardo Silva è un nuovo giocatore del Real Madrid: il portoghese ha firmato con i Blancos! Tutti i dettagli

Bernardo Silva è un nuovo giocatore del Real Madrid: è arrivata la firma del portoghese ex Manchester City con i Blancos

La notizia era nell’aria da giorni, ma ora è giunta l’attesa fumata bianca: Bernardo Silva ha ora ufficialmente firmato il suo contratto con il Real Madrid, sancendo l’inizio di una nuova e affascinante avventura sportiva nella capitale spagnola. Dopo anni di straordinari trionfi in Inghilterra, il fuoriclasse lusitano ha deciso di cambiare aria, accettando la corte serrata del club più titolato d’Europa. Un’operazione magistrale da parte della dirigenza dei Blancos, capace di assicurarsi uno dei migliori interpreti del ruolo nel panorama calcistico mondiale. Lo riferisce Fabrizio Romano.

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Le cifre e la struttura dell’accordo

Il dettaglio che rende questo affare un vero e proprio capolavoro strategico di calciomercato è senza dubbio la formula del trasferimento. Il talentuoso fantasista, infatti, ha lasciato il Manchester City a parametro zero, svincolandosi definitivamente al termine del suo precedente legame con la compagine inglese. Sbarcato a Madrid senza alcun costo per il cartellino, il centrocampista portoghese ha firmato un contratto di due anni più opzione per una terza stagione. Una scelta dirigenziale oculata, che garantisce alla società spagnola un innesto di enorme qualità tecnica, tutelandosi al tempo stesso con una durata contrattuale flessibile e bilanciata.

La regia tecnica di José Mourinho

Dietro questo prestigioso approdo al Santiago Bernabéu c’è una precisissima indicazione tattica e manageriale. Il giocatore è stato infatti fortemente voluto da José Mourinho. L’esperto tecnico connazionale, tornato alla guida della corazzata madrilena, ha individuato nell’ex Monaco il profilo perfetto per innalzare il tasso di creatività, palleggio ed esperienza del proprio reparto mediano. Il carisma e il fascino dello Special One sono risultati fattori assolutamente decisivi per convincere il trequartista ad abbracciare il progetto del Real Madrid, superando la spietata concorrenza di altri top club europei come Atletico Madrid e Juventus.

L’addio al Manchester City e la nuova sfida nella Liga

La firma con gli spagnoli sancisce il definitivo addio al Manchester City, segnando la fine di un’epoca indimenticabile per la sponda Sky Blue della città. Con la maglia dei Citizens, il portoghese ha sollevato ogni trofeo possibile, diventando un idolo assoluto della tifoseria e un perno insostituibile del ciclo vincente di Pep Guardiola. Ora, però, la sua attenzione è totalmente rivolta alla Liga spagnola. La sua rinomata duttilità tattica gli permetterà di agire sia come mezzala di possesso che come esterno offensivo, fornendo a Mourinho innumerevoli soluzioni per dominare il gioco. Madrid è pronta ad accogliere il suo nuovo Galactico: la corsa verso i prossimi traguardi europei è ufficialmente iniziata.