Berti: «Barella simile a me, vive le partite come facevo io»

Nicola Berti ha parlato di Nicolò Barella e della somiglianza che spesso gli viene affibbiata

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Nicola Berti si è raccontato parlando del suo passato e di alcuni paragoni con i giocatori di oggi. Ecco le sue parole.

BARELLA – «Nicolò è simile a me, l’ho sempre detto: vive le partite come facevo io, ha la cattiveria pazzesca che avevo io, gli si gonfiano le vene come a me, corre come un disperato perché non si dà pace finché non fa quello che ha in testa. Tecnicamente è più bravo, io ero più forte fisicamente: forse quel gol lì farebbe più fatica a segnarlo, ma la porta ce l’ha in testa sempre».

EUROPEO – «Bene nelle prime due, bene nel primo tempo contro l’Austria, poi forse un po’ nervosetto. Però è buon segno, quando iniziano i “dentro o fuori” serve questa tensione. E comunque mi sembra che fisicamente non abbia problemi».