Andrea Bertolacci si è raccontato a 360 gradi, tra campo e futuro

All’indomani della vittoria ottenuta, a Marassi, ai danni del Verona di Pecchia, Andrea Bertolacci è stato tra i protagonisti del “premio Gentleman”, parlando così a margine dell’evento: «Oggi è stato molto bello svegliarsi dopo la vittoria di ieri e dopo aver acquisito la matematica salvezza. Quindi siamo molto contenti dopo il percorso fatto, perché se ripensiamo alla 12^ giornata ed ai nostri 6 punti, ora ne abbiamo 41 a 4 partite dalla fine. E’ stata veramente una scalata importante. La svolta? Dopo il cambio di mister la squadra ha reagito, dando segnali importanti: ci siamo uniti ancora di più perché avevamo capito in che situazione difficile ci trovassimo».

Quindi il discorso si sposta anche su questioni di mercato: «Se mi sono svegliato a Genova o a Milano? Mancano ancora 4 partite, sono focalizzato su queste e poi si vedrà. Se ho intenzione di rimanere? No, in questo momento non voglio pensare al futuro e al mercato: sono concentrato sul continuare qui, per fare bene e divertirmi. Non voglio parlare del Milan perché non faccio parte della rosa rossonera, quindi, se volete, parlo del Genoa che è la squadra che più m’interessa in questo momento. Che Genoa sarà nelle ultime 4? Un Genoa più libero, che vuole divertirsi e mettere in campo le proprie qualità, onorando il campionato. Obiettivo personale? Giocare sempre meglio e dare il mio contributo alla squadra. Conferma Ballardini? I numeri sono importanti e credo che non sia soltanto lo spogliatoio a spingere per la sua riconferma».