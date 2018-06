William Bianda è un nuovo giocatore della Roma. Non è ufficiale, ma è arrivato nella Capitale e ha già rilasciato le prime dichiarazioni. Visite mediche in corso – 28 giugno, ore 9.10

Sono in corso da qualche minuto le visite mediche di Bianda con la Roma. Verso le 8.30 il giovane calciatore è arrivato a Villa Stuart assieme ai dirigenti romanisti, è sceso dall’auto sorridente ed è entrato nella clinica di via Trionfale. Si attende il risultato delle visite, poi l’ex Lens sarà in sede per firmare il suo primo contratto coi giallorossi. Confermato il quinquennale. Bianda è pronto per diventare romanista in tutto e per tutto.

Bianda arriva a Roma, le prime parole

La Roma sta chiudendo l’affare William Bianda. Il giovane difensore è arrivato ieri nella Capitale dal Lens, squadra che lo ha lanciato nell’ultima stagione. Francese diciottenne, ha già giocato con le rappresentative giovanili transalpine e di lui si parla un gran bene. Monchi ha chiuso l’operazione e il calciatore è arrivato a Roma, dove è stato accolto da qualche curioso e dal dirigente Morgan De Sanctis, che lo ha “scortato” per la città.

«Per me è un sogno che si corona. Sono davvero contento di essere qui» sono state le sue prime parole da romanista. A dire il vero, ancora non è un calciatore della Roma. Oggi sosterrà le visite mediche e poi firmerà un contratto di cinque anni. Costato circa quattro milioni di euro, Bianda è un colpo in prospettiva e in molti lo hanno paragonato all’affare Marquinhos.