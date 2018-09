Biglia abbraccia l’arbitro: «E se fosse stato juventino?» – VIDEO

Polemica ed ironia della rete per l’episodio finale di Milan-Roma: l’abbraccio tra Biglia e l’arbitro Guida suscita le reazioni dei social

Le esultanze rossonere per la vittoria in extremis ieri sera contro la Roma hanno fatto passare l’episodio sotto silenzio. Alla rete però – si sa – non sfugge niente o quasi. Così le immagini video di Lucas Biglia che, subito dopo il gol al 95′ di Patrick Cutrone contro i giallorossi, si avvicina non si sa quanto amichevolmente all’arbitro della partita, il signor Marco Guida, hanno fatto repentinamente il giro dei social. Cosa è successo, su due piedi, è effettivamente abbastanza difficile da spiegare: il centrocampista argentino del Milan, mentre i compagni festeggiavano la vittoria, è andato ad abbracciare il fischietto di Pompei parlandogli probabilmente di qualche episodio della gara. Certo, lo ha fatto forse in maniera evidentemente assai… fisica, scatenando le reazioni di molti sul web che hanno visto nel suo comportamento un che di alquanto sospetto.

Probabilmente nulla di assai grave ed anzi, il faccia a faccia di Biglia con il direttore di gara andrebbe semplicemente declassato a normale episodio di fine gara. Su Twitter però la polemica non manca, anche in relazione a fatti simili accaduti in passato e passati sotto la lente di ingrandimento del Giudice Sportivo. C’è chi si chiede – per esempio – memore del precedente tra Massimiliano Allegri e l’arbitro Paolo Tagliavento, se mediaticamente non avrebbe fatto molta più notizia qualora al posto di Biglia ci fosse stato un calciatore juventino. Qualcuno ci scherza invece su e domanda: «Qualcuno ha capito perché dopo il gol Biglia voleva limonarsi Guida?». Un tifoso juventino poi scrive: «Perché tutto tace? Siamo noi il sistema?». Insomma, nuova polemica in atto: basti vedere…