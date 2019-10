Biglietti Atalanta-Manchester City: info e dove acquistarli

Biglietti Atalanta-Manchester City: le info per l’acquisto dei tagliandi per la sfida fra la Dea e gli inglesi di Guardiola

La seconda sfida casalinga nel Gruppo C di Champions League mette di fronte l’Atalanta di Gian Piero Gasperini al Manchester City di Pep Guardiola, sulla carta la squadra favorita per vincere il girone. Biglietti Atalanta-Manchester City: la sfida è in programma mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 21.00 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza a Milano, impianto scelto dalla Dea per disputare le gare casalinghe nel torneo europeo. Ecco tutte le informazioni utili per acquistare i tagliandi per assistere alla partita.

Biglietti Atalanta-Manchester City: dove acquistarli

Seppure l’Atalanta non abbia ancora ufficializzato le modalità di vendita dei tagliandi per il match, i biglietti per assistere allo Stadio Meazza di Milano alla sfida di Champions League fra i bergamaschi e il Manchester City sono acquistabili:

Presso tutti i punti vendita Vivaticket abilitati su territorio nazionale con stampa su foglio A4 o tramite caricamento in digitale su Deacard;

su territorio nazionale con stampa su foglio A4 o tramite caricamento in digitale su Deacard; Online sul sito dell’Atalanta in modalità print to home o tramite caricamento in digitale su Deacard;

in modalità print to home o tramite caricamento in digitale su Deacard; Presso le biglietterie dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, esclusivamente il giorno della partita dalle 15 alle 19.

In caso di caricamento in digitale di biglietti o abbonamenti, la Deacard rappresenta il titolo di accesso valido per l’ingresso allo stadio, da esibire unitamente ad un valido documento di identità ed al tagliando segnaposto generato in fase di acquisto. È anche possibile effettuare una ristampa.

I prezzi

L’Atalanta non ha ancora reso noto il costo dei biglietti per la partita del Gruppo C di Champions League contro il Manchester City. Appena sarà diffuso, riporteremo qui il listino per i vari settori dello storico impianto milanese.