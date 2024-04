Blanka Vlasic: «Nikola è un vero cuore Toro»

Blanka Vlasic, sorella di Nikola giocatore del Torino, ha parlato di suo fratello, del derby con la Juve a Tuttosport

TORINO – «Nikola e la sua famiglia sono molto felici a Torino… Niksi dice che Torino gli ricorda Spalato. Vedo che gli piace il tipo di gioco del Toro e la vita che conduce. Sono contenta che sia felice e che si senta a casa anche a Torino. Per ora il Toro è la piazza giusta per lui. Cosa poi porterà il futuro, non lo so».

NIKOLA – «Sapevo che mio fratello aveva un cuore grande ancor prima che gli altri se ne accorgessero. L’ho sempre saputo. E sono felice che la gente veda, capisca e lo apprezzi così. Niksi è molto più che un buon giocatore. È prima di tutto un uomo. Ed è ciò di cui sono più orgogliosa, perché questa è la cosa più importante. Soprattutto quando sei un personaggio pubblico. Puoi avere centinaia di medaglie, ma se non hai cuore, i tuoi risultati significano poco».

DERBY – «Gli auguro di segnare tre gol e la vittoria per il Torino! Ma soprattutto auguro a tutti i cuori granata una bella partita, giusta, molto combattuta e con un grande tifo. Niksi è una persona molto più calma di me. È meno impulsivo, si sa controllare più facilmente, conserva meglio le energie. Sentivo la sua mancanza, quando saltavo. Avrei voluto anche lui accanto a me».