Blessin: «Salvezza? Tranquilli ma concentrati. Tifosi importanti». Le dichiarazioni del tecnico del Genoa

Blessin, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Salernitana.

EFFETTO BLESSIN – «Per me il bicchiere è sempre mezzo pieno. Ho tanta voglia di lavorare con questi ragazzi. Loro fanno tutto bene, cercano di fare il meglio e seguire me e il mio staff. Faremo il possibile per salvare questo grande club che è il Genoa. Ora bisogna essere forti, più chiari e fare tutto il possibile ma non dobbiamo dimenticare la situazione della classifica. Credo che in questo momento è molto importante non essere tesi ma più tranquilli. Bisogna essere concentrati sull’obiettivo di ogni partita ma anche non essere troppo nervosi ma trovare un equilibrio fra avere voglia e gioia di allenarsi bene senza quella pressione che ti può bloccare per vincere. Trovare la via di mezzo»

PARTITA – «È chiaro che è una partita molto importante e sarà molto difficile. Come abbiamo visto nelle ultime due gare siamo riusciti a trascinare i nostri fantastici tifosi, a farli essere il 12° uomo in campo. Questo sarà molto importante domani, ovvero ripetere le ultime due performance. E’ una partite delle ultime quattordici, dopo ci sono ancora 39 punti da raccogliere ma è una delle quattordici finali e dobbiamo fare il possibile per raggiungere i tre punti. Dobbiamo pensare di partita in partita e non pensare alle prossime, è la migliore soluzione per noi».