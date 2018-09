Kevin-Prince Boateng ha fatto in estate il suo ritorno in Italia: il giocatore del Sassuolo, protagonista di un buon avvio stagionale, ha spiegato i motivi del suo rientro in Serie A, attribuiti innanzitutto alla famiglia e…alla pasta

Kevin-Prince Boateng e un amore incondizionato per l’Italia. Il giocatore, arrivato al Sassuolo in estate dopo le esperienze con Las Palmas e Eintracht Francoforte, ha spiegato la sua scelta, attribuendola soprattutto a motivi lontani dallo sport: «Qui c’è la pasta, una pasta molto buona. Recentemente, in un ristorante, sono perfino andato in cucina ad abbracciare la cuoca – ha dichiarato il giocatore a Bild – E poi, rispetto a Francoforte, qui ho l’autostrada per Milano (dove vive la sua famiglia, ndr)».

Boateng si è poi soffermato sulle questioni calcistiche: «Devo dire che nelle ultime 3-4 stagioni mi sono impoegnato di più, prima non ero bravo da un punti di vista della disciplina, ma bisogna sempre essere professionisti, anche fuori dal campo. alla mia carriera adesso do un bel 7, ma ho vissuto anche momenti da 8 e sotto al 5. Non ho lasciato Francoforte solo per avvicinarmi alla mia famiglia, ma perchè Kovac se ne era andato (passando al Bayern Monaco) e io erp arrivato in quel club per lui. A Francoforte la gente mi accoglierebbe a braccia aperte, è bello saperlo, finalmente non sono stato cacciato» ha concluso il giocatore facendo un indiretto riferimento alla passata e burrascosa esperienza allo Schalke 04, club da cui nel 2015 fu sospeso e poi licenziato per mancato impegno.