Boca Juniors Benfica, Di Maria e Otamendi salvano i portoghesi dal ko, espulso Belotti

Boca Juniors Benfica, pareggio spettacolare al Mondiale per Club: argentini in avanti 2-0, poi Di Maria dal dischetto e Otamendi trovano il pari

Pareggio spettacolare in Boca Juniors Benfica nella prima giornata del Gruppo C del Mondiale per Club: finisce 2-2 all’Hard Rock Stadium di Miami dopo una gara ricca di colpi di scena. Il Boca parte fortissimo e in sei minuti trova il doppio vantaggio: prima Merentiel sblocca il match su assist illuminante di Blanco, poi Battaglia raddoppia con un preciso colpo di testa su calcio d’angolo. Il Benfica accusa il colpo ma reagisce poco prima dell’intervallo, quando Otamendi viene atterrato in area da Palacios: l’arbitro assegna il rigore dopo revisione VAR e Di Maria accorcia le distanze con freddezza dagli undici metri.

Nella ripresa gli argentini sembrano poter controllare il risultato, ma l’ingresso di Belotti cambia in negativo il volto del Benfica: l’attaccante italiano si fa espellere per un brutto intervento, complicando i piani di Lage. Nonostante l’inferiorità numerica, i portoghesi non mollano e nel finale trovano il pareggio ancora con Otamendi, stavolta decisivo in attacco con un colpo di testa su azione da calcio piazzato. Buone le prestazioni individuali per il Boca: spiccano Blanco, ispiratore del primo gol, e Battaglia, autore di un’incornata da attaccante vero. Merentiel conferma il suo fiuto sotto porta, mentre pesa l’ingenuità di Figal, espulso nel secondo tempo e protagonista in negativo. Per il Benfica un punto d’oro ottenuto con carattere, in una partita che sembrava ormai compromessa.