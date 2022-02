Bocalon: «Ringrazio il Venezia, ma ho sofferto negli ultimi mesi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Riccardo Bocalon lancia una frecciatina al Venezia dopo il suo trasferimento al Trento: ecco le sue dichiarazioni

Riccardo Bocalon, oggi passato ufficialmente dal Venezia al Trento, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore della società trentina. Le parole riportate da Trivenetogoal.

DICHIARAZIONI – «Ho accettato subito di venire in questa famiglia perché mi hanno dimostrato grande entusiasmo. È una società giovane che ha però grande storia e con la quale voglio costruire un futuro. L’obiettivo è conquistare la salvezza, poi si vedrà cosa fare di più. Voglio ringraziare il Venezia per aver avuto la possibilità di giocare per la squadra della mia città. Ora sono qui e ho voglia di conoscere i miei nuovi compagni. Ho sofferto tanto perché non sono riuscito a scendere in campo, non sono stati mesi facili per me anche perché dopo aver segnato un gol così importante in finale play off e aver sognato la massima serie, non giocarla poi è difficile da digerire. Ma sono cose che capitano e va bene così. In questi mesi ho vissuto con talmente tanta angoscia e sofferenza che non è facile, per fortuna ho avuto tanti tifosi che mi hanno supportato».