Atalanta, Boga per liberare Miranchuk

L’Atalanta punta l’esterno del Sassuolo Boga, per riuscire a liberare in prestito Miranchuk che piace al Genoa

L’Atalanta, superata la sconfitta contro la Roma, sta pensando al mercato di gennaio. Il rinforzo che vuole Gasperini è sempre Jeremie Boga.

L’esterno neroverde, ieri in campo nella ripresa contro la Fiorentina, piace alla Dea che lo prenderebbe anche per liberare Miranchuk che piace al Genoa, Operazioni non semplici per i costi di cartellino, ma la soluzione prestito potrebbe essere percorribile. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.